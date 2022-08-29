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المجلس الأعلى للقضاء يواصل تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل

29 آب / أغسطس 2022 01:45

المجلس الأعلى للقضاء يواصل تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل
المجلس الأعلى للقضاء يواصل تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل

أجرى المجلس الأعلى للقضاء جولة تفقدية لمجموعة من مراكز التأهيل والإصلاح في قطاع غزة، وذلك ضمن سلسة زيارات نفذها المجلس الأعلى لجميع مراكز التأهيل والإصلاح بمحافظات غزة، برئاسة الأمين العام للمجلس المستشار أشرف نصر الله برفقة المستشار محمد مراد الأمين العام المساعد، والمستشار سامي الأشرم رئيس هيئة الجنايات الكبرى، والمستشار خليل الغرابلي رئيس هيئة الجزاء بمحكمة بداية غزة والقاضي محمد فروانة رئيس محكمة صلح غزة، والطاقم الإداري المعاون ووفد من الشرطة القضائية، حيث تضمنت الجولة زيارة مركز تأهيل وإصلاح النساء، ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، ومركز الإصلاح والتأهيل طبية.

وكان في استقبالهم المقدم أمل نوفل مدير سجن النساء المركزي، والدكتور محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية في مؤسسة الربيع، والمقدم أحمد نبهان مدير مركز التأهيل والإصلاح طبية.

وتم التطرق خلال الزيارة إلى ظروف السجون واحتياجاتها اللوجستية والقانونية والعلاقة مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعاني منها النزلاء والصعوبات التي تواجهها في التعامل مع النزلاء والموقوفين.

وفي السياق ناقش الوفد عملية الربط الإلكتروني بين القضاء والشرطة والنيابة ومراكز التأهيل والإصلاح مما يسهل العمل أمام جميع الجهات ذات الاختصاص، وتم تقديم بعض الحلول المقترحة للتخفيف من تكديس النزلاء، وتسريع محاكمة الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى المضي في تنفيذ سياسات الإصلاح عبر تطبيق العقوبات البديلة وفقًا لأحكام القانون، وعبر برامج التدريب والتأهيل المهني بالإضافة إلى التثقيف والتوعية والمحاضرات التربوية والدينية.

حيث قام الوفد بتوجيه بعض النزلاء لمتابعة الإجراءات القانونية التي تخدمهم للإفراج عنهم بالشكل القانوني السليم.

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