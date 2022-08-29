الحكم المحلي وشركة الكهرباء توقعان مذكرة تفاهم للتنمية البشرية

غزة- الرأي



وقعت وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات مذكرة تفاهم مع شركة كهرباء غزة بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما في مجال تنمية الموارد البشرية، وتسخير كل الإمكانيات المتوفرة للإرتقاء بكفاءة العاملين لديهما.

جاء ذلك، خلال اجتماع في مقر وزارة الحكم المحلي، برئاسة م. سمير مطير وكيل الوزارة، وبحضور رؤساء البلديات الكبرى وطاقم وزارة الحكم المحلي.

وعن شركة الكهرباء رئيس هيئة مديري الشركة د خليل إبراهيم شقفة، مدير عام شركة توزيع الكهرباء بغزة م. ماهر عايش، وبحضور كافة أعضاء طاقم شركة الكهرباء.

وأكدت الإتفاقية التي جرى توقعيها في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي على أن يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك بينهما في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة الكفيلة بتفعيل هذا التعاون.

وأوضحت الإتفاقية أن تشمل مجالات التعاون بين الطرفين المتعاقدين كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى قدرات الموارد البشرية وتأهيلها وذلك من خلال تنظيم وعقد الدورات والبرامج التدريبية المشتركة للعناصر البشرية العاملة في الوزارة والهيئات المحلية، وشركة الكهرباء.

وأشارت الاتفاقية إلى إعداد وتطوير المناهج التدريبية والمواد العلمية المستخدمة في البرامج المشتركة.، إضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية بين الطرفين المتعاقدين، و العمل على اعداد البحوث والدراسات المشتركة في مجال العمل وتطوير الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات الوظيفية بين طرفي الاتفاقية.

وأوضح الطرفان على أهمية تبادل زيارات الوفود بين طرفي الاتفاق للاطلاع على تجاربهما في مجالات المذكرة.،,والعمل على تبادل المدربين والخبراء لتنفيذ الأنشطة التدريبية، و تبادل المعلومات والمنشورات والموارد التدريبية والاصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية والربط الالكتروني بين الطرفين المتعاقدين واستخدام هذه الوسيلة لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بعد.