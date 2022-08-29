الشرطة المجتمعية تُنهي أربعة خلافات مالية بخانيونس

خانيونس- الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس أربع خلافات مالية بين المواطنين، بلغت قيمة الأول 6 آلاف دولار، والثاني 3 آلاف و300 دولار، والثالث 4 آلاف و500 شيكل، فيما بلغت قيمة الخلاف الرابع 54 ألف شيكل.

وفي التفاصيل، أوضح الرائد محمد شهوان رئيس قسم الشرطة المجتمعية في مركز خانيونس أن الشكوى الأولى تقدم بها المواطن (ن. ع) ضد المواطن (و.ع)، والثانية تقدم بها المواطن(ع.م) ضد المواطن (ي.ج)، والثالثة تقدم بها المواطن (ط.ف) ضد المواطن (ا.ج).

ولفت الرائد شهوان إلى أن جميع الشكاوى المذكورة التي تقدم بها المواطنين كانت على خلفية معاملات تجارية بينهم.

وأشار إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لتسوية جميع الخلافات وحلها، من ثم التنازل عن الشكاوى وفق الأصول.

وفي تفاصيل الخلاف الرابع، أوضحت الشرطة المجتمعية، أن قسمها في مركز شرطة الشرقية أنهى خلافًا ماليًا بقيمة 54 ألف شيكل.

بدوره، بيّن الرائد ناجي أبو حماد رئيس قسم الشرطة المجتمعية بمركز الشرقية، أن المواطن (ا.د) تقدم بشكوى ضد المواطن (م.خ) على إثر خلاف مالي على شيكات.

وأشار إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وصولًا لتسوية الخلاف برضا طرفي الخلاف، من ثم التنازل عن الشكوى.