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إدارة التمريض بالصحة تناقش تطوير المهنة وتبادل الخبرات الماليزية

29 آب / أغسطس 2022 02:08

إدارة التمريض بالصحة تناقش تطوير المهنة وتبادل الخبرات الماليزية
إدارة التمريض بالصحة تناقش تطوير المهنة وتبادل الخبرات الماليزية

غزة- الرأي
عقدت الادارة العامة للتمريض لقاءا لها مع مؤسسة MERCY Malaysia ومجموعة MENA للمشاريع،  وذلك لمناقشة سبل تطوير مهنة التمريض في غزة من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الماليزية. 


وأثنى مدير عام التمريض د. خليل شقفة على الجهود المبذولة في هذا الإطار مثمنا الدور الذي تقوم به المؤسسة الماليزية واهتمامها بالتعاون مع الجانب الفلسطيني من أجل تطوير مهنة التمريض والقائمين عليها. 


وتناول المشاركين في هذا اللقاء الذي أداره د. حسن حمدوقه مدير مكتب MERCY Malaysia في غزة الحديث في أهم الجوانب التي تخدم مهنة التمريض في غزة وسبل الاستفادة من التجربة الماليزية في التخصصات التمريضية والاطلاع على آليات العمل في مستشفيات ماليزيا. 


يذكر بأن اللقاء قد شارك فيه من الجانب الفلسطيني كلا من د. يوسف فحجان مدير دائرة تمريض المستشفيات و أ. نائلة المصري مدير تمريض الرعاية الأولية وأ. عبد الرحيم شقورة مدير دائرة الجودة والسياسات ود. سامر النواجحة من جامعة الأقصى وأ. محمد صقر من الإدارة العامة للتمريض، ومن الجانب الماليزي كلا من عبد الله بن محمد مدير برامج MERCY Malaysia ومساعدته أ. أروى بالاضافة للدكتورة نور شريمان بن سليمان من مستشفى الجامعة الوطنية الماليزية. 


وقد خلص الاجتماع إلى تقديم مشروع وورقة عمل من قبل الادارة العامة للتمريض للمؤسسة الماليزية التي ابدت استعدادها وموافقتها المبدئية على انجاز العديد من المشاريع المشتركة التي تخدم مهنة التمريض.

إدارة التمريض بالصحة تناقش تطوير المهنة وتبادل الخبرات الماليزية 301853863_805225767326295_4905052782853448455_n
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