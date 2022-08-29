مقاعد دراسية تملأها صور الشهداء وأخرى فارغة من حضور المصابين

غزة-الرأي-آلاء النمر

بعد عدوان عنيف شنة الاحتلال على قطاع غزة مطلع أغسطس الجاري لثلاثة أيام أنهك فيه المواطنين الفلسطينيين، بدأ العام الدراسي الجديد وبدأت معه المحاولات الجادة في نفض غبار الحرب عن قلوب الناجين من الأطفال بإلحاقهم في مراحلهم الدراسية الجديدة بعدما تعرضوا لصدمات نفسية عميقة.

لكن ندوب الجروح عادت لتفتح من جديد، فالمقعد هنا في الصف السادس خالي من وجه "رهف سلمان" المصابة ببتر أطرافها الثلاثة، تبكيها صديقاتها ورفيقات مقاعد المدرسة، بعدما كان لها حضوراً هادئاً بين زميلاتها ومعلماتها.

رهف أصيبت في العدوان بقصف "إسرائيلي" لبنك أهداف يتجمع بداخله عشرات الأطفال، قتل منهم تسعة أطفال وأصيب الكثير منهم بجروح متوسطة إلى خطيرة، وكانت "رهف" وشقيقها من بين هؤلاء الأطفال.

لم تعد رهف إلى مقاعد الدراسة كما كانت تنتظر، فقد غيّبت وجهها الإصابة عن حضورها لحياة عادية كما أقرانها من الأطفال، واتسعت لها أسرة المشافي في تركيا لعلاج إصابتها المتشعبة في أنحاء جسدها الصغير.

وفي مدرسة وكالة الغوث للاجئين في محافظة خانيونس، عادت بنات الصف السادس إلى مدارسهن بثياب جديدة، إلا أن عيونهم غرقت بدموع الفقد على صديقتهم الشهيدة "ليان الشاعر"، فكان الصباح حزينا ممتلأ بدمع الأطفال على من فقدوا.

غابت أجواء الفرحة المعتادة أول أيام العام الدراسي الجديد عن وجوه طالبات الفصل الذي توشح بالحزن على رحيل واحدة من صديقاتهم، وكان "البكاء" هو سيد الموقف.

واستشهدت الطفلة "ليان الشاعر" متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي على مدينتها مع اثنين آخرين، وأصيب عدد من أفراد أسرتها؛ خلال عدوان مطلع أغسطس/ آب الجاري؛ الذي ارتقى فيه نحو 50 مواطنًا.

من قلب المدرسة التي استشهدت منها الطفلة "الشاعر" أطلقت التعليم فعاليات العام الدراسي، ليكن عام الانتماء لأرواح الشهداء، تحت شعار ""نحب الحياة وننشد الحرية، وتطلعاتنا هي بناء الوطن والإنسان، كي نخلق جيلاً متعلمًا مثقفًا واعيًا".

مليون و385 ألف طالب وطالبة، يلتحقون بمقاعد الدراسة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت لـ"الرأي": "نتذكر مع بداية العام الدراسي الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الصهيوني خلال العدوان على غزة والضفة والقدس"، مؤكداً "رسالتنا للاحتلال أنه رغم العدوان والحصار ومهما قتلتم ومهما شردتم فإننا شعب يحب الحياة وسيواصل مسيرة العلم حتى التحرير والعودة".

وحرصاً على الصحة النفسية التي عاد بها الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، فإن الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الصهيوني الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم، بحسب ثابت.

أربعة عشر مدرسة تم افتتاحها في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك لسد العجز في المباني التعليمية وتعويض ما تم استهدافه من قبل الاحتلال خلال السنوات الماضية في كل عدوان يفرض على قطاع غزة.