صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة ويونايتد

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإسبانية، عن عودة قنوات التواصل بين مسؤولي برشلونة ومانشستر يونايتد، وذلك ليس لإحياء المفاوضات بشأن صفقة لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ، الذي قرر البقاء في “كامب نو” حتى إشعار آخر، بل من أجل التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادلية قصيرة الأجل، قبل أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية مع أول ساعات اليوم الثاني لسبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقلت الصحف البريطانية عن “سبورت” المقربة من الكيان الكاتالوني، أن أصحاب القرار في البلوغرانا، في تواصل مستمر مع نظرائهم في معقل الشياطين الحمر، أملا في إيجاد صيغة بموجبها يتخلص المدرب تشافي هيرنانديز من الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينو ديست، مقابل استعارة مدافع اليونايتد الأيمن آرون بيساكا، وذلك لنهاية الموسم الجاري، دون شرط إلزامي ببيع نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

وجاء في نفس التقرير، أن المفاوضات تسير بوتيرة جيدة حتى هذه اللحظة، وذلك لأسباب تتعلق بحاجة كلا الناديين لظهير أيمن يتماشى مع مواصفات واحتياجات المدربين، في ظل عدم اقتناع المايسترو الكاتالوني بمدافع أياكس أمستردام السابق، ونفس الأمر بالنسبة للهولندي إريك تين هاغ، هو الآخر يميل لفكرة التخلي عن المدافع القادم من كريستال بالاس، ضمن ثورة التغيير التي يقوم بها في دفاع المان يونايتد.

وكان البرسا قد تعاقد مع ديست قبل عامين، في صفقة أنعشت خزينة أياكس بأكثر من 25 مليون يورو شاملة المتغيرات، مع توقعات كبيرة أن يحل إشكالية هشاشة وضعف جودة مركز الظهير الأيمن في الفريق منذ رحيل الأسطورة داني ألفيش، بيد أنه على أرض الواقع، لم يقدم الإضافة المنتظرة منه، شأنه شأن البرتغالي سيميدو، الذي خيب الآمال في تجربته في “كامب نو” في الفترة بين عامي 2017 و2020.

ونفس الأمر ينطبق على المدافع الإنكليزي، هو أيضا كبّد الخزينة الحمراء أكثر من 50 مليون يورو، نظير إطلاق سراحه من “سيلهرست بارك” في صيفية 2019، لكنه سرعان ما خيب الآمال تحت قيادة كل من تعاقب على تدريب الفريق، تارة بسقوطه شبه المتكرر في لعنة الإصابات طويلة الأجل، وتارة أخرى، بتهميشه على مقاعد البدلاء، لتواضع مستواه وتأثيره داخل المستطيل الأخضر، كمدافع أيمن كلاسيكي قادم من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لا يركز سوى في أدواره الدفاعية.