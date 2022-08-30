مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع أياكس لضم المهاجم البرازيلي أنتوني

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم إلى اتفاق مع أياكس الهولندي حول ضم المهاجم البرازيلي أنتوني البالغ من العمر 22 عاما.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 95 مليون يورو (94.6 مليون دولار) إلى جانب خمسة ملايين يورو كمتغيرات محتملة.

وينتظر أن يصبح أنتوني ثاني لاعب يلحق بالمدير الفني إريك تن هاغ من أياكس بطل هولندا إلى مانشستر يونايتد، بعد المدافع ليساندرو مارتينيز.

وكان مانشستر يونايتد قد دفع 57.37 مليون يورو لضم الأرجنتيني الدولي مارتينيز، وقد يزيد المبلغ بعشرة ملايين يورو أخرى، والآن يقترب الناديان من إبرام صفقة أكبر.

وكان مانشستر يونايتد قد قدم عرضا سابقا، بقيمة أقل، للتعاقد مع أنتوني، لكنه قوبل بالرفض قبل أيام، لكن النادي رفع قيمة عرضه لضم اللاعب الذي أبدى إحباطه في مقابلة أجريت معه يوم الجمعة الماضي.

وقال أنتوني للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر مقابلة جرى بثها على “يوتيوب”: “منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، جاء وكلائي إلى أمستردام لإبلاغ أياكس برغبتي في الرحيل عن الفريق من أجل خوض تحد جديد وبأن بعض الأندية المهتمة قد تتقدم بعروض هائلة”.

وأضاف: “خلال أشهر سوق الانتقالات، خلصت الاجتماعات إلى اقتراح من أياكس بتجديد العقد معي. وأوضحت من جديد أنني أرغب في الرحيل عن النادي”.

وتابع: “أكدت اليوم خلال اجتماع مع مجلس الإدارة، رغبتي في الرحيل عن النادي، وهذه المرة مع وجود عرض كبير مطروح على الطاولة. ووصلت عروض أخرى بالفعل لكن أياكس دائما ما يرفض بحجة أنه ليس لديه سوى خمسة أيام فقط من أجل تعويض رحيلي”.

وزاد: “لا أطالبه (أياكس) بالتفريط بي، وإنما أطلب من أياكس بيعي بأكبر عرض جرى تقديمه للاعب في الدوري الهولندي”.

وقال أنتوني: “كنت سعيدا للغاية في أمستردام، فقد فزت بالألقاب مع أياكس وكونت صداقات وقطعت شوطا في مسيرتي الاحترافية، لكنني الآن أؤكد أنني جاهز ومفعم بالحماس لمتابعة قصتي وأحلامي”.

وأضاف: “الناس بحاجة للاستماع لي وإدراك أن حماسي يقودني إلى السعادة. أحتاج هذا حتى أواصل الأداء على أعلى مستوى. وأياكس سيظل دائما بقلبي”.

وتغلق سوق الانتقالات مساء الخميس، تزامنا مع المباراة المقررة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد قدم بداية كارثية لمشواره في الموسم بتلقي هزيمتين متتاليتين أمام برايتون 1 / 2 وبرينتفورد صفر / 4 لكنه استعاد توازنه بالفوز على ليفربول 2 / 1 ثم على ساوثهامبتون 1 / صفر أمس الأول السبت.

وتعاقد مانشستر يونايتد هذا الصيف حتى الآن مع تايرل مالاسيا ومارتينيز وكريستيان إريكسن وكاسيميرو.

(د ب أ)