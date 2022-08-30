الصداقة يتأهل للنهائي وتقليد نادي شباب رفح لقب الدوري

تأهل نادي الصداقة لنهائي بطولة النخبة الثانية الكرويّة لأندية الدرجة الممتازة- دورة الشهداء بفوزه الثاني على خدمات رفح، بنتيجة 3-1 على ملعب خانيونس البلديّ، في منافسات المجموعة الثانية ووفق لوائح اتحاد الكرة، حيث دانت المواجهات المباشرة لمصلحة الصداقة في مواجهة المنافسين اتحاد الشجاعية وخدمات رفح، بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين في المجموعة.

وبذلك، رفع الصداقة رصيده إلى 6 نقاط، وبقي رصيد خدمات رفح عند ٣ نقاط ويتبقى له مواجهة الشجاعية.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين، واعتمد رفح على الثلاثي أحمد اللولحي وأحمد العمواسي ومعتز النحال فيما اعتمد الصداقة على انطلاقات محمد الحداد الذي شكل إزعاجاً صوب مرمى رفح، لولا تألق هيثم فتيحة، ولاحت فرصة رفح من رأسية أدهم القاضي وتسديدة أحمد اللولحي لينتهي الشوط سلباً بينهما.

في الشوط الثاني انفتح اللعب بين الفريقين، وتقدم النحال بهدف للخدمات من تمريرة القاضي وتعادل الصداقة عبر خليل مطر من تسديدة قوية، وأضاف ميسرة البواب من ركلة جزاء، وأدرك البديل يوسف سالم الثالث.

وفي لقاء ثانٍ، فاز الشجاعية على غزة الرياضيّ، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين، سجله ثائر أبو عبيدة ورفع الشجاعية رصيده إلى 3 نقاط، متساوياً مع خدمات رفح.

ظهر الشجاعية في الشوط الأوّل أكثر خطورة وأفضل تنظيما من نظيره الرياضي، بفضل التمريرات وتناقل الكرة عبر وسيم فرج ومصطفى حسب الله وعلاء عطية بمساندة يسار الصباحين، ورد الرياضي عبر كامل الترامسي وفادي العراوي، وبرز ثائر أبو عبيدة والحارس أحمد الجرو من حماية مرمى الشجاعية.

وفي الشوط الثاني، بقي الشجاعية مسيطراً، وأدرك أبو عبيدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، دون أن يتمكن الرياضي من التعديل. ويلتقي الشجاعية وخدمات رفح الخميس المقبل على ملعب الشهيد محمد.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وأحمد شبير، ومحمد الغول، وإبراهيم الدعالسة رابعاً.

اتحاد الكرة يقلد نادي شباب رفح لقب الدوري الممتاز واتحاد الشجاعية وصيفاً

قلّد اتحاد الكرة، نادي شباب رفح لقب الدوري الممتاز، ونادي اتحاد الشجاعية مركز الوصافة للموسم الرياضي 2021/2022 في الحفل الذي أقيم في مطعم الروتس برعاية شركة اوريدو، بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد، وعيسى دعيبس ممثل شركة أوريدو، وجلال أبو نار رئيس نادي شباب رفح، ونايف الحطاب رئيس نادي الشجاعية، وإبراهيم أبو الشيخ مسير أعمال المجلس الأعلى، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والعديد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية.

وفي كلمة الحفل، دعا أبو سليم المؤسسات الوطنية والمالية تقديم الدعم والرعاية للأندية بما تستحق، ووجه الشكر إلى الفريق جبريل الرجوب، على جهوده لتوفير الرعاية للبطولات الرسمية التي تساهم في رفع مستوى البطولة، ودعم صناديق الأندية. وقال إنّ شركة أوريدو مستمرة في دعم بطولة الدوري في الموسم القادم، الأمر الذي يساعد الاتحاد على تنفيذ أجندته وبرامجه.

بدوه شدد شادي القواسمي القائم بأعمال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين على أهمية استمرار الشراكة بين الإتحاد الفلسطيني وشركة Ooredoo لما لها من مردود إيجابي على تطوير الرياضة والشباب الفلسطيني، فيما أعرب عيسى دعيس ممثل الشركة الراعية عن سعادته بتتويج البطل والوصيف، مشيداً بدور وإدارة اتحاد الكرة لإنجاح البطولة، وأكد أن الموسم الماضي هو الأفضل والأقوى، من حيث الاثارة والمتعة، سواء ما يتعلق بلقب الدوري. وقام ممثلا الاتحاد وشركة Ooredoo بتسليم الدرع والكؤوس والميداليات للفائزين بحضور مجالس إدارة الأندية ورؤسائها.

وقدم الاتحاد وأوريدو الميداليات الذهبية وكأس البطولة لرفح، فيما نال الشجاعية ميداليات الوصيف.

الدائرة الطبية في اتحاد الكرة تكرم مدير الإسعاف بالهلال وتؤكد على انطلاق الموسم

من جهة ثانية، استعدادا للموسم الرياضي الجديد، قدمت الدائرة الطبية باتحاد الكرة ممثلة بد. رامي الجوجو أمين سر الدائرة، وعبد الحميد أبو قوطة درع شكر وتقدير للدكتور محمد البردويل مدير عام الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر على جهودهم الكبيرة الموسم السابق ، والتأكيد على استمرار التعاون لمواصلة العمل على توفير الإمكانات الخاصة بسيارات الإسعاف للتواجد في الملاعب.

من جهة أخرى، اقترب شباب خانيونس من التأهل للدور الثاني لبطولة النخبة بفوزه على جاره اتحاد خانيونس 2-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، ونال الفائز 3 نقاط ثمينة، فيما تصعب موقف الاتحاد، سجل الهدفين محمد بشير، ومحمد بارود، وأهدر الاتحاد ركلة جزاء عبر احمد كلاب ركلة جزاء.

رضوان: اتحاد الكرة يدرس إقامة دوري لفئات الشباب والناشئين في القطاع

هذا وصرح ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنيّة والمنتخبات في اتحاد الكرة أنّ الاتحاد يدرس إقامة دوري منتظم لفئات الشباب والناشئين والطلائع، بداية من الموسم القادم 202، وأنّ مجلس الإدارة وافق على مقترحه بتنظيم دوري للفئات العمرية، على أن يتم تطبيقها لاحقا، بهدف تطوير اللعبة، مشيراً إلى أنّ الاتحاد ناقش عدة خطوات لتطوير اللعبة، وهو منفتح على الجميع لمناقشة أي أفكار من شأنها التطوير .وأوضح أنّ الاتحاد يتجه لعقد اجتماع مع جمعيته العمومية، لمناقشة العديد من الملفات، التي من شأنها تطوير اللعبة، والمصادقة عليها في حال تمت الموافقة عليها، مؤكداً أنّ الاتحاد يعمل كل ما بوسعه للوقوف بجانب الأندية للاستمرار في أنشطتها والمشاركة في البطولات.

إلى، ذلك وقع المدافع عمران أبو بلال لاتحاد خانيونس قادماً من خدمات رفح، فيما نال لاعب بيت لاهيا حسام الحبل على كتاب استغناء، فيما ذكرت التقارير أن نادي شباب الخليل تعاقد مع اللاعب محمد الدلو قادما من نادي المجمع الإسلامي ليكون ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.