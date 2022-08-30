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عرض مشكلات الشباب الفلسطيني

"محيسن" يلتقي رئيس حزب السعادة التركي

30 آب / أغسطس 2022 10:00

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غزة-الرأي
التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، في العاصمة التركية أنقرة، برئيس حزب السعادة التركي السيد تمل كاراملا أوغلو، بحضور خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، ورئيس رابطة شباب الأناضول صالح تورهان، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية التركية.


وتحدث محيسن خلال اللقاء حول المشكلات التي يعاني منها قطاع الشباب في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، مستعرضًا أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة من خلال صندوق دعم الشباب الفلسطيني للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب من خلال تمويل تنفيذ المشاريع الريادية الصغيرة.


 واستعرض محيسن خلال اللقاء واقع القضية الفلسطينية والظروف التي تمر بها، والعدوان الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عام.


 من جهته، أكد رئيس حزب السعادة أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية لدى الشعب التركي، الذي يقف بشكل دائم وثابت مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.
 

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