الصحة تناقش تفعيل خدمة جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأوروبي والرنتيسي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات إعادة تفعيل خدمة جراحة قلب الأطفال في مستشفى غزة الأوربي بعد توقفها إبان جائحة كورونا والاحتياجات البشرية وترتيب خدمة جراحة القلب والقوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بطاقم جراحة قلب الأطفال و د. يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي وأ.هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية ، بحضور د.مصطفى الكحلوت مدير مستشفى الرنتيسي النصر و د.نبيل البرقونى رئيس لجنة شبكة حضانات قطاع غزة، ومدير العمليات أ.هاني حمادة، ود.عماد الفيومي مدير شئون الأطباء. وطاقم قلب الأطفال.

كما بحث أليات تجهيز استقبال وفد جراحة قلب الأطفال من قبل جمعية إغاثة أطفال فلسطين ووضع تصور لتسهيل وإنجاح مهمة جراحي القلب. وفى لقاء منفصل، ناقش د.زقوت خدمة قلب الاطفال في مستشفى النصر الرنتيسي وآلية عمل الأقسام والعيادات الخارجية لقلب الاطفال والاستدعاءات،