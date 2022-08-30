وزارة العمل تواصل مقابلات المتدربين المسجلين للعام المهني الجديد

غزة-الراي

تواصل الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل المقابلات الشخصية للمتدربين المسجلين في العام المهني الجديد 2022/2023.



وأنهت الوزارة الأسبوع الماضي امتحانات القبول لجميع المسجلين للحصول على فرصة تدريب مهني في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في محافظات قطاع غزة.

وأشارت الإدارة العامة للتدريب المهني أن العام التدريبي سيبدأ يوم الثلاثاء 7/9/2022، بقدرة استيعابية تُقدر بـنحو 700 متدرب ومتدربة.



ويتلقى المتدربون التدريب المهني في 17 تخصصٍا يتم تدريبها من خلال 33 شعبة في مراكز وزارة العمل الخمسة بالقطاع، يحصل المتدربون على خبرات عملية وعلمية خلال عام تدريبي كامل، يؤهلهم للعمل والمنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.

