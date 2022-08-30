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ديوان الفتوى يشارك في وضع التصور لمقترح "نظام المعلومات الائتمانية المركزي"

30 آب / أغسطس 2022 10:22

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غزة-الرأي
شارك ديوان الفتوى والتشريع بغزة، بحضور الاجتماع التمهيدي للجنة دراسة مقترح "نظام المعلومات الائتمانية المركزي"، وذلك لدراسة المقترح والبدء في وضع التصور الفني والإجرائي.


وتحدث أ. مصطفى الدوس المساعد القانوني في ديوان الفتوى والتشريع "أن فكرة النظام تقوم على أساس إنشاء نظام وطني مركزي محوسب لإدارة التزامات المواطنين إزاء المؤسسات المالية وشركات التقسيط ونحوها بهدف ضبط عمليات الإقراض والحد من عدد المنازعات المالية لدى الجهات القانونية".


يذكر أن اللجنة شُكلت بناءً على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية كل من ديوان الفتوى والتشريع، الاقتصاد، الداخلية، وزارة المالية، النيابة العامة.
 

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