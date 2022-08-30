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العمل ومؤسسة ""PASRELIEF" توقعان مذكرة تفاهم لإعادة بناء مقرها

30 آب / أغسطس 2022 10:25

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غزة-الراي
وقعت وزارة العمل الإثنين  مذكرة تفاهم مع مؤسسة "PASRELIEF" لإعادة المبنى الغربي للوزارة الذي دمر في عدوان مايو 2021 على غزة.


ومثل وزارة العمل م. إيهاب الغصين وكيل الوزارة، فيما مثل المؤسسة الممولة أ. محمد نادر النوري قمر الزمان مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


ويأتي المشروع بتمويل ماليزي من مؤسسة ""PASRELIEF، وتنفيذ وإشراف مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بقيمة 250.000 دولار.


وفي السياق، شكر م. الغصين الجهود العظيمة التي يبذلها الشركاء في دعم مشاريع وزارة العمل، الرامية إلى تطويرها لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.


من جانبه، قدم أ. قمر الزمان مباركته للوزارة، متمنياً أن يستمر التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل الارتقاء بالعمل وتقديم أفضل خدمة لجمهور الخريجين والعمال.
 

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