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"المباحث" تضبط 298 قطعة مفرقعات برفح

30 آب / أغسطس 2022 10:29

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غزة-الراي

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة بمشاركة شرطة البلديات وموظفي وزارة الاقتصاد في محافظة رفح، "298" قطعة مفرقعات خلال جولة على عدد من المحلات التجارية في المحافظة.

وأوضحت مباحث التموين، أنه وفي إطار المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات، تم ضبط هذه الكمية بمشاركة شرطة البلديات ووزارة الاقتصاد، نظراً لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم ضبط ومصادرة المفرقعات، وإحالة القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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