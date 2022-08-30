"النقل والمواصلات" تطلق ميثاق الخدمة لمتلقي خدماتها

غزة-الراي

أطلقت وزارة النقل والمواصلات فعاليات تطبيق ميثاق خدمة متلقي خدماتها وذلك الإثنين ، كما افتتحت أولى الفعاليات بتنظيمها ندوة تعريفية عن الميثاق لمقدمي الخدمة من موظفي الوزارة في دائرة ترخيص غزة.



بدوره، أوضح م. نايف الأغا أن ميثاق الخدمة يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الوزارة ومتلقي خدماتها من المواطنين، وإلى تجويد الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تعريف مقدمي الخدمة من موظفي الوزارة بواجباتهم وحقوقهم تجاه متلقي الخدمة، وتعريف متلقي الخدمة بحقوقهم والمأمول منهم خلال تلقي الخدمة، ومن خلال ضمان تطبيق مقدمي الخدمة لما ورد في الميثاق من قيم والتزامات تجاه المواطن الفلسطيني، وتعرض خلال الندوة للقيم والالتزامات التي يجب تبنيها وتطبيقها بالشكل الأمثل من قبل مقدمي الخدمة وموظفي الوزارة بشكل عام.



من جانبه ،قال أ. بهاء الأغا نائب مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي أن وحدته تسعى إلى تطبيق ونشر ميثاق الخدمة من خلال عدة محاور ترتكز إلى تعميم الميثاق بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، بالإضافة إلى توعية الموظفين مقدمي الخدمة، وكذلك إلى التطوير المؤسسي من خلال التدخلات المتعلقة بالبيئة المكانية والأنشطة الخدمية والإجراءات ومدى فعاليتها وكفاءتها.



وأكد الأغا أن الميثاق يأتي في إطار سياسة الوزارة باعتبار المواطن شريكا أساسيا في عملية تجويد الخدمة من خلال قيامه بدوره والتزامه بتوفير المعلومات والمستندات الصحيحة والمحدثة، وإعلام مقدمي الخدمة بأي خطأ أو تعديل في البيانات المتعلقة، والمبادرة إلى إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية من خلال القنوات المعتمدة.



وبين م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية أن إطلاق ميثاق الخدمة يأتي استجابة لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تحسين جودة الأداء الحكومي والتميز في الخدمة الحكومية، وفي إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني وصولا لتحقيق أعلى درجات الرضا.

