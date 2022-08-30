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بلديةغزة تؤكد أهمية دعم مرضى السرطان والوقوف بجانبهم

30 آب / أغسطس 2022 10:52

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غزة-الراي
شاركت بلدية غزة بوضع صندوق "سلامتك" أمام دائرة خدمات الجمهور في مقر البلدية الرئيسي، وذلك لدعم مرضى السرطان في القطاع والتخفيف عنهم، بالتعاون مع جمعية نحو الأمل والسلام ضمن الحملة الأهلية لإنقاذ مرضي السرطان في قطاع غزة.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج لوفدٍ من الجمعية برئاسة ناصر الحلو، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مرضى السرطان في المدينة.


وحضر اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي بدر صبرة، فيما ضم وفد الجمعية عضو مجلس الإدارة م. فرج الصرفندي، ونائب رئيس مجلس أمناء صندوق سلامتك م. درويش أبو معيلق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والمختار حسني المغني ولفيف من المخاتير والوجهاء وشخصيات مجتمعية.


بدوره، أكد رئيس البلدية على أهمية دعم مرضى السرطان والوقوف إلى جانبهم والتخفيف عنهم في مختلف المجالات.


من جهته ، استعرض الحلو أعمال الجمعية وخطة صندوق سلامتك، والتدخلات التي يتم استثمار التبرعات فيها لخدمة مرضى السرطان، كما واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم ويخفف عن مرضى السرطان.
 

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