"الشباب والثقافة" انتهاء استقبال المشاركات في مسابقاتها الأدبية والفنية

غزة-الراي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن انتهاء استقبال المشاركات في مسابقاتها الأدبية والفنية والتي تحمل شعار: "فلسطين أرض وقضية"، والتي تنفذها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.



وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة تأتي في سياق دعم النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال، والتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال المكذوبة حول تاريخ أرض فلسطين.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا واهتمامًا وتفاعلًا شديدًا من المبدعين الفلسطينيين والعرب للمشاركة في المسابقة، مؤكدًا أن ذلك مؤشر حقيقي يجسد المشاعر التي تحملها الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ولفت أبو وطفة إلى أن اللجنة المشرفة على المسابقة استقبلت 223 مشاركة في مسابقة القصة القصيرة، و238 مشاركة في مسابقة الشعر العربي، إضافة إلى 82 مشاركة في مسابقة الأغنية الوطنية، مبينًا أنه سيتم تقديم كافة المشاركات بعد ترميزها إلى لجنة تحكيم مكونة من مختصين وخبراء في المجالات المذكورة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية خلال عملية التحكيم.



وبيّن أبو وطفة أن الإعلان عن الفائزين في المسابقات سيكون خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن جوائز المسابقات تزيد عن (10) آلاف دولار.

