السلامة المرورية :البدء في المحاضرات التوعية لطلبة الرياض والمدارس

غزة-الرأي

عقدت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برياض الأطفال والمدارس اجتماعاً في مقر وزارة التربية والتعليم وذلك لمناقشة البدء بالمحاضرات التوعوية في المدارس التعليمية ورياض الأطفال في مختلف المحافظات الجنوبية وذلك من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لديهم وللتقليل من الحوادث المرورية ولزيادة الثقافة المرورية بين مختلف شرائح الطلبة.



وشارك في اللقاء د. عبد الكريم المجدلاوي مدير الصحة المدرسية و د. ليندا سعيد ممثلين عن وزارة التربية والتعليم و أ. ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المدرسي و أ. زياد الرقب ونضال العبادلة من دائرة التوعية المرورية ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات، كما شارك في اللقاء ضباط المعهد المروري الرائد جهاد الشعراوي والرائد أحمد أبو طبيخ والرائد جهاد رضوان ومشاركة د.شيرين المصري ممثلة عد دائرة رياض الاطفال في وزارة التربية والتعليم.



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في المديريات التعليمية السبعة من أقسام الصحة المدرسية ومشرفات رياض الأطفال ودائرة التوعية المرورية بوزارة المواصلات وضباط المعهد المروري لعمل جداول لزيارات المدارس من أجل إعطاء المحاضرات التوعوية فيها وتسهيل المهام لهذه اللجان لبدء العمل.