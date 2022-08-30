وحدة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تنظيم غرف الصيادين

غزة-الراي

عقدت سلطة الموانئ البحري بوزارة النقل والمواصلات اجتماعاً للجنة تنظيم غرف الصيادين في ميناء غزة البحري بحضور أعضاء اللجنة المكونة من المباحث العامة ووزارة الزراعة والشرطة البحرية ونقابة الصيادين وذلك اليوم في مقر سلطة الموانئ.



بدوره، رحب أ. فضل حمودة نائب مدير عام وحدة الموانئ البحرية بالحضور مؤكداً على ضرورة العمل بشكل جماعي بين كافة الأطراف بما يخدم مصلحة قطاع الصيد وكذلك المصطافين باعتبار ميناء غزة البحري المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة.



وبين حمودة أن وحدة الموانئ تعمل بكل إمكانياتها في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للصيادين داخل قطاع غزة من خلال تدعيم كاسر الأمواج وتعميق حوض الميناء وذلك حفاظاً على قوارب الصيد خلال فصل الشتاء، كما تعمل وحدة الموانئ على توفير المكان المناسب للمصطفين للتنزه والراحة داخل مينا غزة البحري.



وأوضح حمودة بان آلية توزيع غرف الصيادين تأتي من حرص الوزارة في تقديم أفضل الخدمات وكذلك إعطاء حق الأولوية للصيادين الذين يمارسون عملهم بشكل يومي.



وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الإشكاليات التي تواجه قطاع الصيد وكذلك المخالفين من الصيادين لشروط العقد المبرم بينهم وبين وزارة الزارعة بخصوص استخدام الغرف لأغراض حفظ أدوات الصيد بداخلها.



الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية في تطوير ميناء غزة البحري.

