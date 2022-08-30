وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تنظيم غرف الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية :البدء في المحاضرات التوعية لطلبة الرياض والمدارس وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" انتهاء استقبال المشاركات في مسابقاتها الأدبية والفنية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تستقبل العام الدراسي بغياب أربعة من طلبتها الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 10 آلاف مريض استفادوا من مبادرة الدواء المدعوم من الصحة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلديةغزة تؤكد أهمية دعم مرضى السرطان والوقوف بجانبهم وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تطلق ميثاق الخدمة لمتلقي خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" تضبط طنًا من المانجا الفاسدة برفح
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تنظيم غرف الصيادين

30 آب / أغسطس 2022 11:42

111
111

غزة-الراي
عقدت سلطة الموانئ البحري بوزارة النقل والمواصلات اجتماعاً للجنة تنظيم غرف الصيادين في ميناء غزة البحري بحضور أعضاء اللجنة المكونة من المباحث العامة ووزارة الزراعة والشرطة البحرية ونقابة الصيادين وذلك اليوم في مقر سلطة الموانئ.


بدوره، رحب أ. فضل حمودة نائب مدير عام وحدة الموانئ البحرية بالحضور مؤكداً على ضرورة العمل بشكل جماعي بين كافة الأطراف بما يخدم مصلحة قطاع الصيد وكذلك المصطافين باعتبار ميناء غزة البحري المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة.


وبين  حمودة أن وحدة الموانئ تعمل بكل إمكانياتها في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للصيادين داخل قطاع غزة من خلال تدعيم كاسر الأمواج وتعميق حوض الميناء وذلك حفاظاً على قوارب الصيد خلال فصل الشتاء، كما تعمل وحدة الموانئ على توفير المكان المناسب للمصطفين للتنزه والراحة داخل مينا غزة البحري.


وأوضح حمودة بان آلية توزيع غرف الصيادين تأتي من حرص الوزارة في تقديم أفضل الخدمات وكذلك إعطاء حق الأولوية للصيادين الذين يمارسون عملهم بشكل يومي.


وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الإشكاليات التي تواجه قطاع الصيد وكذلك المخالفين من الصيادين لشروط العقد المبرم بينهم وبين وزارة الزارعة بخصوص استخدام الغرف لأغراض حفظ أدوات الصيد بداخلها.


الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة سنوية في تطوير ميناء غزة البحري.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟