الغصين يستقبل وكيل وزارة شؤون المرأة لبحث التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، في مكتبه بغزة وكيل وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون لبحث سبل التعاون المشترك بينهما.



بدوره، رحب م. الغصين بوفد شؤون المرأة، مؤكداً على أهمية وجود تعاون مشترك بين الوزارتين في ملف المرأة، إلى جانب بحث التقاطعات المشتركة.



من جانبها، تحدثت أ. هارون حول ضرورة تقييم الاستراتيجية القطاعية مع وزارة العمل، وهي هدف من الأهداف الاستراتيجية لوزارة شؤون المرأة، إضافة إلى الوقوف على التحديات والإشكاليات في ذات الملف.



وأشارت إلى أهمية تفعيل المبادرات النسائية، ومناقشة أوضاع السيدات العاملات في المنازل ورياض الأطفال، وتصاريح العمل الخاصة بالسيدات التي أثيرت مؤخراً.

