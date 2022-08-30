"الدفاع المدني" يفتتح دورة "فحص صهاريج الوقود والغاز"

افتتحت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع مؤسسة "المواصفات والمقاييس الفلسطينية"، دورة "فحص صهاريج الوقود والغاز البترولي المسال"، بمشاركة ثلاثين مهندسًا وضابطًا من الدفاع المدني وجهات حكومية ذات علاقة.

وحضر افتتاح الدورة العميد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني، وم. عماد الحوراني مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والمقدم د. محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة والمشاركين في الدورة.

بدوره ، أكد العميد لولو أن هذه الدورة المهمة تأتي لفئة مميزة من الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة للمرة الأولى، وتجمع بين الإطار النظري والتطبيقي وتشمل المحتوى الكيميائي لخواص ومخاطر الوقود والغاز، والمحتوى الميكانيكي ويحتوي على خواص المواد المصنع منها صهاريج الغاز والوقود.

وأوضح أن المشاركين سيتعرفون على الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بمؤسسة المواصفات والمقاييس، ويتوج ذلك بالشرح والتطبيق العملي لفحوصات الصهاريج.

وأعرب العميد لولو عن شكره لكل من ساهم في عقد هذه الدورة، مؤكدًا استعدادهم للتعاون في تغطية الجزء المهم من محتوى هذه الدورة بالشقين النظري والتطبيقي.

من جانبه، أثنى م. الحوراني على أهمية الدور، ودور الدفاع المدني في متابعة إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية والحيوية الهامة التي تكون فيها درجة الخطورة عالية.

وأكد الحوراني على أن مؤسسته هي شريك رئيسي للدفاع المدني في حماية المستهلك والمنشآت الصناعية، مضيفا أنه يسعى لعقد مزيدا من الدورات في مجال الأمن والسلامة والتدريب وفحص سلامة الصهاريج.

وأكد على أهمية الدورة التي تعتبر النواة الأولى في هذا المجال، لاسيما أنها تشمل عدة محاضرات في مجال فحص الصهاريج وكيفية التعامل مع حوادثها.