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من مخلفات الاحتلال

هندسة المتفجرات تُحيِّد جسمين من مخلفات الاحتلال بخانيونس

30 آب / أغسطس 2022 12:39

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غزة-الراي

تمكنت شرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس من تحييد خطر جسمين مشبوهين، من مخلفات الاحتلال، في مهمتين منفصلتين، وذلك بعد وصول إشارة من العمليات المركزية للشرطة، بناءً على اتصال من مواطنين.

وأشارت شرطة هندسة المتفجرات إلى أن طواقها تحركت في مهمتين للمعاينة وإزالة الخطر، أحدها شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس، والأخرى في منطقة حي الأمل غرب خان يونس.

وأوضحت هندسة المتفجرات أنها قامت بنقل تلك الاجسام لمكان آمن تمهيدًا لإتلافها، مشيرةً إلى أنه تم انسحاب طواقم الهندسة بعد التأكد من عدم وجود أي أجسام مشبوهة أخرى.

وأهابت هندسة المتفجرات بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدة على جهوزية هندسة المتفجرات للتعامل مع مثل هذه الأجسام.

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