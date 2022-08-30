"المرور" تعقد محاضرات حول "أنواع المركبات واللوحات" للشرطة النسائية

غزة-الرأي

عقدت دائرة الإرشاد والتدريب المروري بشرطة المرور والنجدة محاضراتٍ للشرطة النسائية في محافظات غزة بعنوان "أنواع المركبات ولوحات التمييز" بمشاركة "56" ضابطًا، وصف ضابط.

وذكرت شرطة المرور أن المحاضرات تهتم في الجانب العملي وإيصال المفاهيم المرورية المبدئية اللازمة للشرطة النسائية.

وتتناول المحاضرات نبذة عن حوادث الطرق، وأنواع التأمينات، وقانون المرور وبعض العقوبات الواردة فيه.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة الإرشاد والتدريب المروري تعقد العديد من الدورات والمحاضرات التخصصية لتأهيل وتطوير الكادر الشرطي بما يضمن ويحقق الأداء المطلوب في العمل، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والخبرة في العمل.