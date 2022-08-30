الأوقاف توفر حافلات حديثة لنقل طلبة مدراسها الشرعية

غزة-الراي

شرعت دائرة الخدمات والمواصلات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنقل طلبة مدارس الأوقاف الشرعية للبنين والبنات من خلال استئجار حافلات حديثة ومكيفة وإيقاف الحافلات القديمة, في إطار العمل على الارتقاء بملف المواصلات في الوزارة.



وأوضح مدير دائرة الخدمات والمواصلات أ. عبد السلام عبيد أن الدائرة قامت بدارسة كافة الموارد المتاحة والفرص والتحديات الخاصة بموضوع تسيير حافلات لنقل طلاب مدراس الأوقاف الشرعية ودراسة تكاليف العملية خلال الفترة السابقة واستدراج العروض المتعلقة بالبدائل لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالخصوص بما يكفل تقديم خدمة متميزة وآمنة.



وأشار أن دائرته تسعى من خلال المشروع إلى تحسين الخدمة المقدمة من الوزارة ورفع عامل الأمان والحد من المخاطر المتعلقة أو ذات صلة بمسؤولية الوزارة, وتحديد الفرص البديلة، والمُتاحة للاستثمار الأفضل فيما يتعلق بقطاع نقل طلاب مدراس الأوقاف الشرعية, وتقليل التكاليف التي تتحملها الوزارة فيما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة الحافلات, وتقليل المخاطر المتوقعة.



وبين عبيد أنه تم خصخصة خدمة نقل الطلاب من خلال استئجار حافلات حديثة ومكيفة, منوهاً بأن الدائرة استنفرت كامل طواقمها لتقييم الخدمة المقدمة للطلبة ومتابعة ملف الحافلات المستأجرة ، لافتاً إلى أنه تم إعداد الدراسة خلال عام 2022م, من خلال المعلومات والبيانات التي تم جمعها من الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية، ومقابلة الجهات الحكومية "وزارة النقل والمواصلات " ،ومؤسسة التأمين "ضامن" وذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم السابقة، وحصر تكلفة نقل الطلاب في عام 2021 والتي كان خلالها فترة الدوام 121 يوم وفقاَ لإفادة مدير المدارس الشرعية.

