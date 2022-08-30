"الأشغال "تطلع على مستوى ضبط الجودة في المشاريع المصرية

غزة-الراي

نفذت وحدة المختبرات وضبط الجودة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، جولة تفقدية على المشاريع المصرية الجاري تنفيذها في قطاع غزة، وذلك بهدف الاطلاع على آلية متابعة ومراقبة ضبط الجودة ومستوى تحققها فيما تم تنفيذه من أعمال داخل المشاريع.



وشملت الجولة الاجتماع مع مدراء المشاريع المكلفين من وزارة الأشغال، ومن طرف الاستشاري المشرف والمقاول المنفذ، بالإضافة إلى معاينة ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.



وقد اتضح خلال الجولة المستوى العالي، من الالتزام بمعايير ومتطلبات الجودة والرقابة عليها، وأنه يتم إجراء الفحوصات الهندسية الكاملة لكافة المواد الإنشائية التي يتم استخدامها، بالإضافة لمتابعة ومراقبة الملف بواسطة فريق مؤهل من الجهات القائمة على متابعة المشاريع.



وفي نهاية الجولة شكرت وحدة المختبرات وضبط الجودة، الفريق القائم على تنفيذ ومتابعة المشاريع المصرية، والتأكيد على استمرار التعاون مع الوحدة من خلال اللجنة الموحدة للاعتماد.

