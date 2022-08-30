وزارة الأسرى تدين قرار الحكم الجائر بحق الأسير محمد الحلبي

ادانت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة قرار الحكم الجائر بحق الأسير والناشط الإنساني محمد الحلبي بسجنه لمدة 12 عاماً، بعد جلسات محاكمة هي الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه إن هذا القرار الجائر يؤكد مجدداً ان منظومة القضاء لدى الاحتلال هي جزء من معاناة الأسرى، وهي متواطئة بشكل كامل مع المخابرات الاسرائيلية في توجيه التهم الباطلة للأسرى الأبطال.

ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية لأخذ دورها في كشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والخروج عن صمتها الذي يعد موافقة ضمنية لجرائم الاحتلال، خاصة وأن الأسير الحلبي هو مدير لمؤسسة إنسانية كانت تؤدي مهامها في قطاع غزة.

