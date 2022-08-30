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وحدة التخطيط وتطوير الأداء في المالية تزور معبر كرم أبو سالم

30 آب / أغسطس 2022 01:55

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غزة-الراي
زار وفد من وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية معبر كرم أبو سالم التجاري، وضم الوفد القائم بأعمال المدير العام د.محمود مهاني ومدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي أ.محمد الدويك وعدد من موظفي الوحدة، والتقى بمدير جمارك المعبر أ.محمد قريق واجتمعوا مع موظفي أقسام المعبر، للاطلاع على أبرز احتياجاتهم وسبل تطوير العمل.


وأوضح د.مهاني أن الزيارة تأتي ضمن تطبيق خطة لتطوير الأداء المالي والإداري بالوزارة بهدف تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات والتي بدأتها الوحدة قبل أيام، لافتاً إلى أهمية إصلاح البناء المؤسساتي ما يحقق تجويد الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين بيئة العمل للموظفين.


وأكد الدويك أن الخطة قائمة على زيارة ميدانية للمعابر ومقار الوزارة، للاطلاع على آليات العمل وسبل تطويرها وفق خطة شاملة، مشيراً إلى أهمية تحسين بيئة العمل بالمعابر ما يعزز الإيرادات العامة ويسرع إنجاز مهام الموظفين.


بدوره ثمن قريق جهود وحدة التخطيط في إعداد الخطة التي تساهم في تطوير النظام الإداري والمالي بالوزارة، داعياً لسرعة تطبيق بنود الخطة ما يحقق جودة بالخدمات.


جدير بالذكر، أن وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية، بدأت تطبيق خطة تنموية بهدف تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة للجمهور، وتشمل الخطة زيارات ميدانية للاطلاع على بيئة العمل وطرق تحسينها.
 

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