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العدل تستقبل وفداً عن نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والدواجن

30 آب / أغسطس 2022 02:32

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غزة-الراي
استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة برفقة مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة وفداً عن نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات بيع اللحوم برئاسة مروان الحلو للتباحث في عدد من الملفات التي تخص النقابة والعاملين فيها.


واستمع المستشار الحتة لشرح مفصل حول واقع النقابة ومربي الدواجن وناقش أمور تفصيلية تهم هذا القطاع الغذائي الهام في المجتمع وآليات التنسيق والتعاون مع الوزارة لخدمة العاملين في تربية الدواجن.


من جانبه، أكد المستشار الحتة على أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل تذليل العقبات أمام النقابة ومربي الدواجن والإنتاج الحيواني بشكل عام، داعياً النقابات لاتباع المنهجية السليمة في طرح قضياها والتركيز على الارتقاء بأعضاء المهنة وتنظيمها بالشراكة مع الوزارات المختصة.
 

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