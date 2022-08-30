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وفد لجنة التفتيش على السجون يتفقد مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث

30 آب / أغسطس 2022 02:41

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غزة-الراي
تفقدت لجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل- مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، في استئناف للزيارات التفقدية التي تقوم بها اللجنة بشكل دوري على المؤسسة ومراكز الإصلاح والتأهيل.


وقال رئيس اللجنة ومدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن أ. أشرف المغاري أن الزيارات التي ستنتظم بشكل دوري تأتي ضمن مهام وزارة العدل وتخصصها بالتفتيش على أماكن توقيف النزلاء، وتهدف للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بالاطلاع علي الملفات والأوراق الرسمية بالإضافة إلي التأكد من فصل الأحداث عن البالغين أثناء الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة.


وتأتي هذه الزيارات للتأكد من ملاءمة البيئة المكانية للأحداث والاطلاع على البرامج التعليمية وغيرها، وكذلك الاطلاع على برنامج الرعاية الطبية.


وكان في استقبال اللجنة مدير استقبال الأحداث كرم الشنا وعدد من العاملين بالمؤسسة، حيث قام بالزيارة برفقة رئيس اللجنة أعضاء اللجنة من قسم الشكاوى المساعد القانوني أ. آية عقل والمساعد قانوني أ. رشا العمصي.
 

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