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التعليم: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) غدًا الأربعاء

30 آب / أغسطس 2022 03:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

قررت وزارة التربية والتعليم، إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وقالت الوزارة، إن عدد المتقدمين لهذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).

قررت وزارة التربية والتعليم، إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وقالت الوزارة، إن عدد المتقدمين لهذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).

وأضافت أنه سيتم نشر النتائج إلكترونيا على النحو التالي:

- الموقع الخاص بمحافظات الوطن http://www.psge.ps

- الموقع الخاص بالمحافظات الجنوبية http://tawjihi.mohe.ps/

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

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