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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

30 آب / أغسطس 2022 04:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (220) من الكشف رقم (2022/31) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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