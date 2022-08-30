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مع بدء العام الدراسي الجديد

وكيل وزارة الأوقاف يتفقد مدارس الأوقاف

30 آب / أغسطس 2022 05:51

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غزة- الرأي:

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مدارس الأوقاف الشرعية للبنين والبنات، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد، رافقه القائم بأعمال مدير عام التعليم الشرعي د عبد الله أبو عليان.

وهنأ الأغا الطلبة والمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسياً عنوانه التميز والجد والاجتهاد.

واستمع إلى آراءهم بهذه المرحلة من الدراسة ومتطلباتهم، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في توفير الدعم الكامل من أجل الارتقاء بالمدارس الشرعية وتوفير بيئة مناسبة وملائمة تليق بطلبة العلم الشرعي.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التعليم الشرعي والمدارس الشرعية بكافة كوادرها من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تساهم في تخريج جيل ناجح في حياته.

وقال: "نريد من المدارس الشرعية أن تتميز في النتائج والاستمرار في التقدم والتميز والمحافظة على الجودة العالية في العملية التعليمية".

معربًا عن أمله في أن تكون المدارس الشرعية التابعة للأوقاف في مصاف المدارس النموذجية التي تُخرج جيل واع ومثقف يحافظ على علمه ودينه.
 

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