الهيئة العامة للمحكمة العليا بغزة تعقد اجتماعاً الثالث هذا العام

غزة-الرأي

عقدت الهيئة العامة للمحكمة العليا اجتماعها الثالث خلال هذا العام برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون وكافة أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، للتباحث في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي تعني بالشأن القضائي والفني للمحكمة العليا.

وناقشت الهيئة العامة للمحكمة العليا المعايير المطلوبة لأولوية الفصل في الطعون لتحقيق الغاية من الطعن وعدم تفويت المصلحة وتقصير أمد التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة والتأكيد على متابعة تلاوة أحكام الطعون المنظورة تدقيقًا في جلسة علنية، وإبداء الرأي الفني في العديد من المسائل القانونية الهامة التي تعرض على المحاكم، وآلية معالجة الأحكام المتناقضة لإرساء مبادئ قانونية ملزمة.

من جانبه أشاد المستشار المدهون بالسادة القضاة وأثنى على إنجازاتهم خلال العطلة القضائية في الفصل العديد من القضايا العالقة، مؤكدًا بأنه يستقبل أية مقترحات من شأنها التنظيم والارتقاء بعمل المحكمة وبما يخدم الصالح العام للارتقاء بالعدالة الناجزة.

ويذكر أن المحكمة العليا تنعقد بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها حسب المادة (25) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م.