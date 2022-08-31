نهائي بطولة النخبة الكروية الثانية .. الأحد المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة النخبة الثانية لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم عن موعد المباراة النهائية للبطولة التي تحمل اسم بطولة الشهداء، وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل على استاد فلسطين الساعة الخامسة عصراً.



وأوضحت اللجنة المنظمة أن المباراة النهائية في حال انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.



وكان نادي الصداقة حجز مقعده كطرف أول في النهائي عن المجموعة الثانية عقب فوزه على خدمات رفح بنتيجة (1/3)، ليصبح رصيده 6 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين في المجموعة ففوز الشجاعية أو خدمات رفح في المباراة التي ستجمعهما يوم غد سترفع رصيد الفائز إلى 6 نقاط، بينما يملك الصداقة 6 نقاط من حصيلة فوزه على المنافسين قبل مواجهة غزة الرياضي يوم غد.



الطرف الثاني في النهائي عن المجموعة الأولى ينتظر لقاء اليوم الأربعاء بين شباب خان يونس واتحاد بيت حانون، شباب خان يونس يكفيه الفوز أو التعادل، بينما بيت حانون يحتاج للفوز فقط.