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الصحة : الصحة النفسية تختتم الدورة الأولى من برنامج رأب الفجوة

31 آب / أغسطس 2022 09:17

الصحة : الصحة النفسية تختتم الدورة الأولى من برنامج رأب الفجوة
الصحة : الصحة النفسية تختتم الدورة الأولى من برنامج رأب الفجوة

غزة- الرأي
اختتمت الإدارة العامة للصحة النفسية الدورة الاولى لتدريب الطواقم الطبية بمستشفى غزة الاوروبي ومجمع ناصر على دليل تدخلات برنامج رأب الفجوة للاضطرابات النفسية والعصبية والادمانية، والذي استهدف ٢٢ طبيبا وممرضا تدربوا يوما واحد اسبوعيا لمدة ٥ اسابيع من خلال مدربين أكفاء.


وتحدث د.عادل عودة مدير دائرة الخدمات عن اهمية التدريب ع الدليل للطواقم الطبية غير المتخصصة من اجل دمج خدمات الصحة النفسية وتقديم خدمات صحية شاملة، مشيراً الى العمل على تدريب 130 كادرا من الكوادر الطبية، مقسمين على مراحل تدريبية.


وقدم رئيس قسم البرامج والتدريب د.اسامة عماد الشكر لمدربي البرنامج على أدائهم المميز وكل من ساهم في انجاح البرنامج.

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