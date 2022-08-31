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الصحة تعقد دورة خاصة بمكافحة العدوى لرؤساء أقسام العناية المركزة

31 آب / أغسطس 2022 10:13

الصحة تعقد دورة خاصة بمكافحة العدوى لرؤساء أقسام العناية المركزة
الصحة تعقد دورة خاصة بمكافحة العدوى لرؤساء أقسام العناية المركزة

 

 

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة فعاليات دورة خاصة بمكافحة العدوى تستهدف رؤساء أقسام العناية المركزة والأقسام الحرجة في مستشفيات وزارة الصحة وتستمر لمدة ٣ أيام متتالية، وذلك بالتعاون بين الادارة العامة للتمريض ووحدة السلامة ومكافحة العدوى.


وأكد مدير دائرة تمريض المستشفيات في الإدارة العامة للتمريض د. يوسف فحجان على أهمية الاستفادة من هذه الدورة التي تركز على جانب مهم من جوانب مأمونية الخدمات المقدمة للمرضى وهو منع انتقال العدوى من وإلى المرضى المنومين في أقسام العناية الحثيثة من خلال تطبيق سياسات منع العدوى الواردة في الدليل الوطني الذي أعد خصيصا لهذا الغرض.


ودعا د. فحجان المشاركين إلى تقديم مقترحاتهم التي تعزز آليات وسبل مكافحة العدوى في تلك الأقسام. 


بدوره، أكد مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى د. رامي العبادلة أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم رؤساء أقسام العناية المركزة كونهم على تماس مباشر مع المرضى ويقدمون من خلال عملهم في تلك الأقسام رعاية مستمرة تتطلب مهارة وكفاءة عالية.


وأشاد د. العبادلة بحالة التعاون المثمر مع الادارة العامة للتمريض مؤكدا استمرار عقد الدورات التدريبية من أجل تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمريض.

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