الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة

غزة- الرأي

بحثت إدارة الشرطة المجتمعية سبل التعاون المشترك مع وزارة شئون المرأة وتعزيز العلاقات بما يُساهم في معالجة الإشكاليات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع نتيجةً للخلافات الأسرية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الشرطة المجتمعية ضم نائب مدير إدارتها العميد رائد العامودي ومدير إدارة الأسرة والطفولة في الشرطة المجتمعية المقدم فايزة عبد الدايم لوكيل وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل إيجاد مساحات عملٍ متداخلة للحد من مشاكل المرأة ومعالجتها وإيجاد رؤية واضحة تساعد في تكامل الجهود لحل مشاكل المرأة في المجتمع المحلي.

وخلص اللقاء إلى بحث آليات للتعاون والتنسيق لعقد ورشة عمل تضم رؤساء الأقسام في دائرة الأسرة والطفولة في محافظات قطاع غزة ومندوبات وزارة الداخلية عن وحدة المرأة .

في سياق منفصل، عقدت دائرة الأسرة والطفولة في إدارة الشرطة المجتمعية ورشة عمل بعنوان "تكامل الجهود والإجراءات بين وزارة شؤون المرأة وأعضاء الشرطة المجتمعية" ضمت رؤساء الأقسام في المحافظات الخمسة باعتبارها غرف إجرائية لاستقبال النساء والفتيات الناجيات من العنف .