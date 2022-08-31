وزارتا الصحة والعمل يعززان التعاون المشترك في برنامج التشغيل المؤقت

اجتمعت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الادارية مع وزارة العمل بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم ومساندة الخريجين والمتعطلين عن العمل عبر برامج التشغيل المؤقت بحضور كلا من أ. محمد طبيل مدير عام التشغيل المؤقت في وزارة العمل، ود.سامي أبو ناموس مدير دائرة شؤون الموظفين.



أكد المجتمعون على ضرورة التواصل والعمل المشترك لتجديد مشروع التشغيل المؤقت (المشروع النرويجي) وزيادة حصة وزارة الصحة منها، وفق متطلبات ومصلحة العمل.

وناقش الطرفان آلية توحيد قاعدة بيانات ومعلومات المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت بين وزارة الصحة والعمل بما يحقق تكافؤ الفرص وتفادي ازدواجية العمل.



وشدد المجتمعون على ضرورة وضع آلية ادارية معتمدة للمراسلات فيما يخص كشوفات المرشحين للاستفادة من المشروع والارتقاء بمستوى الخريجين وصقل مهاراتهم.