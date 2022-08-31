"هنية" يعلن الانتهاء من 5 مشاريع تطويرية رياضية بغزة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الانتهاء من تطوير 5 مشاريع رياضية للمؤسسات الرياضية.

ومن أبرز المشاريع، مشروع تطوير صالة نادي جماعي رفح، وتطوير مسبح نادي الشمس الرياضي، وإقامة أول حلبة للملاكمة خاصة باتحاد الفلسطيني للملاكمة.

وكذلك تطوير مشروع سور المدينة الرياضية بمخيم النصيرات الذي ساهم بأن يكون جاهزا لاستقبال لقاءات فرق المخيم الكروية في الموسم الجديد بكل الدرجات وانطلاق ترميم ملعب نادي الصلاح الرياضي وذلك ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية التي ينفذها المجلس الأعلى في محافظات غزة .



وأكد هنية أن الرياضة الفلسطينية ستبقى عنوان وحدة الشعب الفلسطيني، والنور الذي يضيء الطريق نحو المستقبل المشرق وبناء جيل قادر على قيادة المرحلة المقبلة.

وأبدى هنية سعادته بما تم إنجازه من تطوير في المرافق الرياضية مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية هي من أولويات عمل المجلس التي يسعى لدعمها بشكل دائم