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وزارة الاسرى: ألف أسير سيدخلون غداً الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام

31 آب / أغسطس 2022 11:00

وزارة الاسرى: ألف أسير سيدخلون غداً الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام
وزارة الاسرى: ألف أسير سيدخلون غداً الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أنها تتابع خطوات الحركة الأسيرة النضالية والاحتجاجية ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم.

وقالت الوزارة:" يستمر الأسرى في سجون الاحتلال في تنفيذ برنامجهم وخطواتهم النضالية ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم، وخلال هذا اليوم ستبلغ استعدادات الحركة الأسيرة ذروتها بتجهيز قائمة بألف أسير سيدخلون منذ صباح غدٍ الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام.


وأضافت أنه وخلال أيام قليلة وفي حال عدم استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى؛ فإن دفعات جديدة من الأسرى من كافة الفصائل سينضمون تباعاً لمعركة الإضراب عن الطعام.


وبشأن جلسات الحوار مع إدارة السجون  أوضحت الوزارة أن الحوارات لن تفسر جلسات الحوار لأي نتيجة إيجابية يمكن البناء عليها في إنهاء الأزمة، كما لم تلمس الحركة الأسيرة أي مؤشرات من إدارة السجون نحو الاستجابة لمطالبها.


ونوهت أن  إدارة السجون تريد إنهاء هذه الجولة دون دفع أي ثمن أو تلبية أي مطلب.

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