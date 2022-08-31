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شملت محافظتي غزة و رفح

الشرطة المجتمعية تُنهي "7" خلافات مالية بقيمة "12" ألف دولار

31 آب / أغسطس 2022 11:05

الشرطة المجتمعية تُنهي "7" خلافات مالية بقيمة "12" ألف دولار
الشرطة المجتمعية تُنهي

غزةالرأي

أنهت إدارة الشرطة المجتمعية في محافظتي غزة ورفح "7" خلافات مالية بين عدد من المواطنين على إثر خلافات حول معاملات تجارية وقضايا مالية بلغت قيمتها الإجمالية "8500" دولار, و"11" ألف و500 شيكل .

وأوضحت الشرطة المجتمعية في مراكز شرطة محافظة غزة، أنها أنهت "3" خلافاًت مالية بين عدد من المواطنين بعد تلقيها تفويضاً من النيابة العامة للعمل على حلها حيث بلغت قيمتها الإجمالية "8500"دولار, بالإضافة إلى مبلغ "7000" شيكل .

من جانبها أنهت دائرة الشرطة المجتمعية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة "4" خلافات مالية بقيمة "5400" على إثر خلافات بين عدد من المواطنين حول منازعات مالية ومعاملات تجارية, أنهت خلالها الخلافات بين جميع الأطراف بعد كتابة سندات وتعهدات ملزمة بالدفع.

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