وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي "7" خلافات مالية بقيمة "12" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في جلسة استماع لاعتماد مترجمي إشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى: ألف أسير سيدخلون غداً الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن الانتهاء من 5 مشاريع تطويرية رياضية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الصحة والعمل يعززان التعاون المشترك في برنامج التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم سجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة وكالة الرأي الفلسطينية تحضيرات إسرائيلية لبناء 700 وحدة استيطانية جنوب القدس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى

31 آب / أغسطس 2022 11:09

وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى
وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى

غزة- الرأي

شاركت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، في الاجتماع التحضيري الطارئ الذي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة .

و أكد المجتمعون خلال الاجتماع، على أهمية وحدة العمل استنهاض كل الطاقات في مواجهة  السجان، واقرار  سلسلة من الفعاليات الوطنية تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا التى تضم كافة الأسرى داخل السجون.


واقر المجتمعون على اقامة خيمة دعم واسناد لإضراب الأسرى الذي من المقرر يبدا الخميس القادم، بدخول ألف أسير في الاضراب عن الطعام رفضا لسياسة أدارة السجون التعسفية.


كما تم تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لمتابعة التطورات والمستجدات في معركة الأسرى القادمة، وتوجيه دعوة للكل الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات الاستاذية للأسرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟