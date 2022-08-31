وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى

غزة- الرأي

شاركت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، في الاجتماع التحضيري الطارئ الذي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة .

و أكد المجتمعون خلال الاجتماع، على أهمية وحدة العمل استنهاض كل الطاقات في مواجهة السجان، واقرار سلسلة من الفعاليات الوطنية تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا التى تضم كافة الأسرى داخل السجون.



واقر المجتمعون على اقامة خيمة دعم واسناد لإضراب الأسرى الذي من المقرر يبدا الخميس القادم، بدخول ألف أسير في الاضراب عن الطعام رفضا لسياسة أدارة السجون التعسفية.



كما تم تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لمتابعة التطورات والمستجدات في معركة الأسرى القادمة، وتوجيه دعوة للكل الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات الاستاذية للأسرى.