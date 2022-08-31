وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في الاجتماع التحضيري للجنة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي "7" خلافات مالية بقيمة "12" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في جلسة استماع لاعتماد مترجمي إشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى: ألف أسير سيدخلون غداً الخميس إضراباً مفتوحاً عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن الانتهاء من 5 مشاريع تطويرية رياضية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الصحة والعمل يعززان التعاون المشترك في برنامج التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم سجن "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تبحث التعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة وكالة الرأي الفلسطينية تحضيرات إسرائيلية لبناء 700 وحدة استيطانية جنوب القدس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد
أخبار » الأخبار الحكومية

أشاد بدور رجال الإصلاح..

" الحتة" يستقبل وفداً عن تجمع عائلات فلسطين

31 آب / أغسطس 2022 11:11

" الحتة" يستقبل وفداً عن تجمع عائلات فلسطين

غزة- الرأي


أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتةبدور رجال الإصلاح في الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني وإصلاح ذات البين والعمل وفق الصالح العام واعتماد مبدأ التراضي خيرُ من التقاضي الذي ينتهجه رجال الإصلاح.


جاء ذلك، خلال استقبال المستشار الحتة ومدير مكتبه محمود جبر لوفد ممثل لتجمع عائلات فلسطين كممثل وحيد لهذه العائلات في الداخل والخارج، مع الإشارة إلى أن هذا التجمع ويشمل الطوائف المسيحية والسميرية.


بدوره أشاد الوفد بدور وزارة العدل الذي ينهض بمفهوم العدالة ويسعى لتحقيقها في المجتمع، مشددين على أن عدالة القضية الفلسطينية تستوجب وجود مؤسسات عدلية قوية تعمل وفق منظومة متكاملة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والتجمعات الأهلية والمدنية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟