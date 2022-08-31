" الحتة" يستقبل وفداً عن تجمع عائلات فلسطين

غزة- الرأي



أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتةبدور رجال الإصلاح في الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني وإصلاح ذات البين والعمل وفق الصالح العام واعتماد مبدأ التراضي خيرُ من التقاضي الذي ينتهجه رجال الإصلاح.



جاء ذلك، خلال استقبال المستشار الحتة ومدير مكتبه محمود جبر لوفد ممثل لتجمع عائلات فلسطين كممثل وحيد لهذه العائلات في الداخل والخارج، مع الإشارة إلى أن هذا التجمع ويشمل الطوائف المسيحية والسميرية.



بدوره أشاد الوفد بدور وزارة العدل الذي ينهض بمفهوم العدالة ويسعى لتحقيقها في المجتمع، مشددين على أن عدالة القضية الفلسطينية تستوجب وجود مؤسسات عدلية قوية تعمل وفق منظومة متكاملة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والتجمعات الأهلية والمدنية.