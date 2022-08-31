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التنمية الاجتماعية تنفذ يوماً ترفيهياً للأطفال والنساء

31 آب / أغسطس 2022 11:17

التنمية الاجتماعية تنفذ يوماً ترفيهياً للأطفال والنساء
التنمية الاجتماعية تنفذ يوماً ترفيهياً للأطفال والنساء

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة_ دائرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، يوماً ترفيهياً للأطفال والنساء في المحافظة الوسطى، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشركاء بهدف التفريغ النفسي للأطفال والنساء بعد التصعيد الأخير على القطاع ، ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة أنشطة تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية للأطفال وأسرهم بعد التصعيد الأخير.


حيث نفذت أنشطة متعددة للأطفال وأمهاتهم من خلال زوايا متنوعة، كان منها: "زاوية ترفيهية وتنشيطية للأطفال مع أمهاتهم، زاوية توعوية للأمهات حول كيفية التعامل مع أطفالهم أثناء الحروب والأزمات، زاوية الرسم والفنون مع الأطفال، زاوية لتوعية الأطفال من التحرش الجنسي، زاوية مسابقات بين الأطفال".


وفي ختام هذا اليوم الترفيهي تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين كما غمرت السعادة الأطفال وأمهاتهم اللواتي حضرن النشاط

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