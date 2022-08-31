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ضمن فعاليات اليوم الدولي للعمل الخيري

التنمية الاجتماعية تدعو المؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية خيرية

31 آب / أغسطس 2022 11:22

التنمية الاجتماعية تدعو المؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية خيرية
التنمية الاجتماعية تدعو المؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية خيرية

أطلقت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بوزارة التنمية الاجتماعية، نداءها الخيري احياءً لليوم الدولي للعمل الخيري، وذلك لكافة العاملين في المجال الخيري من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية خيرية وتنفيذها ابتداءً من الان وحتى يوم الخامس من سبتمبر، حيث سيتم تتويج الفعاليات بعقد المؤتمر العلمي " الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري بين الواقع والمأمول " .


وكانت وحدة الجمعيات في وقت سابق قد عممت على الشركاء بضرورة مشاركتها في تبني مبادرات خيرية في المجال التوعوي والاغاثي تزامنا مع اليوم الدولي للعمل الخيري .
يذكر أن الوزارة ستنفذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات احياءً لهذا اليوم ومن بينها تنفيذ احتفالية تكريم عدداً من المؤسسات الفاعلة في المجال الخيري .
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