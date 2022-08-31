"تدريب الداخلية" تفتتح عدة دورات لعناصر الشرطة

غزة-الرأي

افتتحت دائرة التدريب التخصصي بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية، عدداً من الدورات التدريبية لعناصر الشرطة بهدف الارتقاء بالكوادر الشرطية والأداء المهني لضباط وأفراد الشرطة .

وذكر مدير دائرة التدريب التخصصي المقدم أحمد مقبل أنه تم عقد برنامجين تدريبين بالتعاون مع مؤسسة ائتلاف أمان لعدد من ضباط شرطة المرور والنجدة وبرنامج آخر استهدف ضباط تحقيق الحوادث بالشرطة القضائية بهدف تنمية قدرات منتسبي جهاز الشرطة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .

وفي سياق آخر، تم عقد دورة بعنوان " الوظيفة الاجتماعية لممثلي إنفاذ القانون ومسؤولية الشرطة في حماية المعنفات " بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية لعدد من منتسبي الدفعة الأخيرة .