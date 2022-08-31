العمل التعاوني تناقش الأوضاع الإدارية لجمعية مربي النحل

غزة- الرأي

ناقش مدير عام هيئة العمل التعاوني نبيل المبحوح، الأوضاع المالية والإدارية لجمعية مربي النحل التعاونية بقطاع غزة.



وبحث اللقاء الذي جمع الهيئة بأعضاء لجنة إدارة الجمعية، آلية تصويب أوضاع الجمعية وعضويات أعضائها وميزانياتها المستحة وفق قانون التعاون رقم 20 لسنة 2017، إضافة إلى إعادة تنشيط عملها لخدمة أعضائها.



وأكد المبحوح أن الهيئة تبذل جهوداً مضنية في إعادة تنشيط الجمعية ومثيلاتها التي لا تمارس نشاطها، ومتوقفة عن تقديم خدماتها لأعضائها، إلى جانب تقديم التسهيلات كافة، التي من شأنها إعادة عملها بشكل طبيعي.