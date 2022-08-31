الصحة تناقش تطوير خدمة الأورام مع منظمة الصحة العالمية

غزة- الرأي



ناقش نائب مدير عام المستشفيات تطوير خدمات الأورام بقطاع غزة د.أيمن الفرا وذلك خلال لقائه اليوم بوفد من منظمة الصحة العالمية وبحضور مركز نظم المعلومات الصحية والمدير الطبي لمستشفى الصداقة التركي د.محمد أبو ندى ومدير الجودة والتطوير د.رولا أبو ضلفة.

وأفاد د.الفرا أنه تم خلال اللقاء، مراجعة وضع خدمة الأورام وما يترتب عليها من تشخيص للحالات المرضية واجراء مقارنة لهذه التشخيصات بين شقي الوطن بهدف تقديم خدمات متقدمة وآمنة.

كما وتم تقييم الاحتياجات لخدمة الأورام في قطاع غزة وسبل تطويرها ودراسة الإمكانات لإنشاء عيادة لعلاج الألم وتشغيل عناية مركزة لمرضى الأورام، واجراء دراسات معمقة مبينة على الدلائل والبراهين لجودة الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام وسبل تذليل المعيقات التي تواجه هذه الخدمة ومريض الأورام تحديدا.

وأكد د.الفرا خلال اللقاء على ضرورة وجود فريق متعدد التخصصات لخدمة أورام الأطفال لدراسة الحالات المرضية للأطفال، مشيرا الى أنه سيكون هناك دعم لإنجاز هذه الاحتياجات والإجراءات والدراسات من قبل منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة.