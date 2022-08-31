أوقاف رفح تعقد مجلساً علمياً لشرح متن الاجرومية

رفح- الرأي



عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف رفح مجلساً علمياً لشرح متن الأجرومية، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، والشيخ د. موسي أبو جليدان، ولفيف من الدعاة وطلبة العلم.



وقال أبو عامر: "إن المجالس والدورات التي تزيدنا تفقهاً وعلماً في ديننا الاسلامي مستمرة، لمساعدة طلبة العلم الشرعي في الفهم الصحيح".



ولفت إلى أن هذا المجلس يأتي ضمن خطة البناء العلمي، وتطوير المستوي المعرفي عند الطلبة المشاركين.



وأكد على أهمية زيادة الخبرات وتنمية القدرات لدي طلاب العلم الشرعي، وزيادة الكفاءات لتخريج جيل يحمل العلم الشرعي، قادراً على إيصال الرسالة الدعوية والدينية التي تتبناها وزارة الأوقاف قولاُ وعملاً.