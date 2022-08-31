وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية لعدد من مخاتير العائلات بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام النيابة العامة يجتمع بموظفي شُعَب الجُنَح في النيابات الكلية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" ترعى ملتقى تدريبي لتطوير قدرات الشابات في الريادة وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يبحث مع مستشار وزير الشباب التركي واقع الشباب بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات الأحكام" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم المشاركات في اجتياز برامج التحفيظ وحُسن التلاوة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قرار دعم المنتج المحلي بدأ بتحقيق نتائج إيجابية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنفذ محاضرة في الاعلام الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أحد حراس "الأقصى" ويجبر آخر على الخروج منه وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تعقد مجلساً علمياً لشرح متن الاجرومية
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف رفح تعقد مجلساً علمياً لشرح متن الاجرومية

31 آب / أغسطس 2022 01:02

أوقاف رفح تعقد مجلساً علمياً لشرح متن الاجرومية
أوقاف رفح تعقد مجلساً علمياً لشرح متن الاجرومية

رفح- الرأي


عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف رفح مجلساً علمياً لشرح متن الأجرومية، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، والشيخ د. موسي أبو جليدان، ولفيف من الدعاة وطلبة العلم.


وقال أبو عامر: "إن المجالس والدورات التي تزيدنا تفقهاً وعلماً في ديننا الاسلامي مستمرة، لمساعدة طلبة العلم الشرعي في الفهم الصحيح".


ولفت إلى  أن هذا المجلس يأتي ضمن خطة البناء العلمي، وتطوير المستوي المعرفي عند الطلبة المشاركين.


وأكد  على أهمية زيادة الخبرات وتنمية القدرات لدي طلاب العلم الشرعي، وزيادة الكفاءات لتخريج جيل يحمل العلم الشرعي، قادراً على إيصال الرسالة الدعوية والدينية التي تتبناها وزارة الأوقاف قولاُ وعملاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟