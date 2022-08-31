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وجولة دعوية على شاطئ البحر

أوقاف الوسطى تنفذ محاضرة في الاعلام الرقمي

31 آب / أغسطس 2022 01:04

أوقاف الوسطى تنفذ محاضرة في الاعلام الرقمي
أوقاف الوسطى تنفذ محاضرة في الاعلام الرقمي

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الدعوة والارشاد بمديرية أوقاف الوسطي، بالتعاون مع شبكة الماجدات الإعلامية محاضرة رقمية بهدف تنمية المهارات الفنية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية.


بدوره أوضح دوريش رئيس قسم الدعوة والإرشاد بالمحافظة أن هذه المحاضرة تأتي ضمن الجهود الدعوية في مواكبة التطور التقني والتوعية بآليات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية.


منوهاً بأن الأوقاف تتخذ من الوسائل الالكترونية منبراً حراً وواسعاً لنشر كلمة الخير والموعظة الحسنة.


من جهته أشار محاضر الدورة د. عمر الهندي إلي أن المحاضرة لها دور مهم في مراعاة الضوابط الشرعية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة المحتوى الهادف الذي يحارب بنشره المحتوى الهدام.


مبينا أن المحاضرة امتدت لأكثر من ساعتين، شملت الحديث عن التطبيقات الرقمية وأكثرها استخداما ومواكبة للواقع الفلسطيني.


في السياق ذاته نفذ القسم جولة دعوية للمصطافين على شاطئ بحر مدينة دير البلح غرب المحافظة، استهدفت أماكن مختلفة من تجمعات المواطنين بهدف تقديم النصائح الإيمانية والدروس الوعظية والالتزام بالآداب العامة على الشاطئ.

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